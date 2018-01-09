Политические партии венгров Румынии потребовали автономии для Трансильвании

КИЕВ. 9 января. УНН. “Демократический союз венгров Румынии” (ДСВР), Гражданская венгерская партия и Народная венгерская партия Трансильвании в совместном заявлении, принятом их лидерами в понедельник в Клуж-Напока (город на северо-западе Румынии), потребовали территориальной автономии для края Секу, а также особого статуса для региона Парциум (территории к северу и западу от Трансильвании). Об этом сообщает УНН со ссылкой на румынское информационное агентство Agerpress.

Секеи — этнически близкая к венграм национальное меньшинство в Трансильвании. Секеи, проживающие в уездах Ковасне, Харгита и Муреше, требуют автономии, однако румынские власти квалифицирует эти требования как сепаратизм. До 1918 года Трансильвания была частью Австро-Венгерской империи, сейчас там проживают примерно 1,3 миллиона венгров, или 6,5% населения Румынии.

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Венгерские партийные лидеры потребовали “региональной автономии для венгров, административной автономии для населенных пунктов, где преобладает венгерское население, и культурной автономии для всех венгров Румынии”.

“Считаем, что территориальная автономия секуйского края должна конкретизироваться в форме автономного региона в ее исторических границах, — говорится в заявлении. — Его руководящий орган должен иметь региональные законодательные и исполнительные полномочия в области образования, культуры, информации, экономики, а также в области функционирования административного аппарата. Венгерский язык должен быть равным по статусу английского языка”.

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Лидер правящей в Румынии Социал-демократической партии (СДП) Ливиу Драгнев заявил в понедельник журналистам, что требование территориальной автономии для секуйского края является “неконституционным и неприемлемым”. “Этот вопрос не подлежит обсуждению”, — сказал он. Вместе с тем румынский партийный лидер отметил, что СДП “до сих пор хорошо сотрудничала” с ДСВР.