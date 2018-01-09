Семеренко поднялась на шестую строчку общего зачета Кубка мира по биатлону

КИЕВ. 8 января. УНН. По итогам четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который проходил на территории Германии в Оберхофе, произошли изменения в женском и мужском общем зачете соревнований, передает УНН со ссылкой на сайт Международного союза биатлона.

Высокие результаты на данном этапе ( “бронза” в гонке перслидування) позволили Вите Семеренко подняться с 10-й на 6-й ступень мировой генерации — 285 очков. До 5-ти немки Херрман ей не хватает 16 баллов. Также прогресс продемонстрировала Анастасия Меркушина — 32-я (+4) и Елена Пидгрушная 34-(6).

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Зато одну позицию потеряла Юлия Джима — 9-из 253 баллами и Валентина Семеренко, которая пропускала четвертый этап и покинула зону топ-10 — 13-я (228).

У мужчин отметим значительный рывок Дмитрия Подручного — с 44-го на 27 позицию (123 очка), и Артема Примы — с 50-го на 39-е место (76). Результат Сергея Семенова 63-й (17 пунктов), Руслана Ткаленко 69-й (10), а Владимира Семакова 79-й (5).

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Заметим, что пальму первенства в мужской сетке удерживает француз Мартен Фуркад (552), который перегоняет норвежца Йоханнеса Бё на 38 пунктов. У женщин лучшей является словачка Анастасия Кузьмина из 422 пунктов. Ее преследуют финка Макаряйнен (375) и француженка Бреза (368).

Добавим также, 10-го января стартует 5-й этап Кубка мира в немецком Рупольдинге.