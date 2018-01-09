Комитет защиты журналистов обвинил Трампа в "подрыве свободы СМИ"

КИЕВ. 9 января. УНН. Комитет защиты журналистов в США объявил победителей премии нарушителей свободы прессы, назвав действующего американского президента Дональда Трампа победителем в категории “Общие достижения в подрыве воли мировых СМИ”, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Так правозащитная организация ответила на решение Трампа объявить награды самым “бесчестным и коррумпированным” СМИ года.

“Соединенные Штаты со своей Первой поправкой (к Конституции — ред.) По вопросам свободы прессы уже давно выступают в качестве путеводной звезды для независимых СМИ всего мира. В то время как предыдущие президенты США критиковали прессу в некоторой степени, они при этом брали на себя публичные обязательства отстаивать важную роль демократии как внутри страны, так и за ее пределами. Трамп, наоборот, последовательно выступал против СМИ и отказывался публично поднимать вопрос свободы прессы с такими репрессивными лидерами, как Си Цзиньпин (генсек КНР), президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и и Ас-Сиси (президент Египта)”, - говорится в сообщении организации, которая базируется в Нью-Йорке.

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Комитет заявляет, что “власть в Китае, Сирии и Российской Федерации подхватили эпитет "фейковый новостей" и "альтернативные факты“.

“При администрации Трампа министерство юстиции не смогло остаться преданным принципам защиты источников журналистов, а государственный департамент предложил сократить финансирование международных организаций, которые помогают укреплять международные нормы по поддержке свободы слова”, — говорится в заявлении комитета.

По словам правозащитников, “поскольку Трамп и другие западные государства не могут оказать давление на наиболее репрессивных лидеров в мире с целью улучшения климата свободы прессы, число журналистов, находящихся в тюрьмах во всем мире достигло рекордного уровня”.

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Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, является “фейковый”. Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность.

Как ранее сообщало УНН, президент США Дональд Трамп сообщил, что перенес на 17 января вручения премии Fake News Awards.