Гандболисты сборной Украины одержали победу во втором спарринге в Германии

КИЕВ. 8 января. УНН. Мужская сборная Украины по гандболу провела второй товарищеский матч на сборах в Германии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола Украины, передает УНН.

Команда Виталия Андронова одержала победу 37:30 (17:17) над клубом “Саламандер Корнвестхайм”, лидером группы “Юг” третьей Бундеслиги. Как и в победной игре против “Фестенфельдбрюка” одним из самых результативных среди Украинских стал левый крайний Захар Денисов — 5 голов. Столько же у дебютанта сборной левого полусреднего Дмитрия Гориги.

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Полная статистика игроков “сине-желтых” выглядит так: Денисов 5 голов, Полторацкий 1, Акименко 1, Кубатко 4, Козакевич 2, Жуков 2, Горига 5, Онуфриенко 4, Чичикало, тильта 3, Южбабенко 1, Шевелев 3, Дорощук 4, Северин 1.

Стоит отметить, что с 11 по 13 января сборная Украины в итальянском Больцано выступит в квалификационном турнире к чемпионату мира-2019. Соперниками команды Андронова станут Фареры (11 января), Италия (12 января) и Румыния (13 января).

Победитель квартета выйдет в плей-офф отбора.

Как сообщалось ранее, в первой контрольной игре на территории Германии наша сборная также вышла победителем.