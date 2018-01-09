КИЕВ. 9 января. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина возглавила чемпионскую гонку WTA на старте сезона 2018 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.

Лучшая теннисистка Украины выиграла крупнейший турнир первой недели сезона — “Brisbane International”. Благодаря этому в активе Украинский 470 баллов. Делит первое место с Свитолиной швейцарка Бенчич (470), которая сыграла уже в трех турнирах.

Отметим, что в пятерку лучших в данной гонке входит китаянка Шуай Чжуай с Александрой Саснович из Беларуси — по 330 очков, а также Симона Халеп из Румынии и немка Юлия Гёргес — по 280.

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Добавим также, согласно чемпионской гонки определится список участников Итогового турнира WTA — главного теннисного турнира сезона, в котором примут участие 8 лучших теннисисток планеты.

Как ранее сообщало УНН, первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с шестой на четвертую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).