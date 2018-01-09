Регистрация | Вход |
USD: 28,20   EUR: 33,97  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 09 января 2018 06:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперты рассказали о тенденциях внешней политики Украины на 2018 год
Эксперты рассказали о тенденциях внешней политики Украины на 2018 год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Свитолина возглавила чемпионскую гонку WTA

Свитолина возглавила чемпионскую гонку WTA

КИЕВ. 9 января. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина возглавила чемпионскую гонку WTA на старте сезона 2018 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.

Лучшая теннисистка Украины выиграла крупнейший турнир первой недели сезона — “Brisbane International”. Благодаря этому в активе Украинский 470 баллов. Делит первое место с Свитолиной швейцарка Бенчич (470), которая сыграла уже в трех турнирах.

Отметим, что в пятерку лучших в данной гонке входит китаянка Шуай Чжуай с Александрой Саснович из Беларуси — по 330 очков, а также Симона Халеп из Румынии и немка Юлия Гёргес — по 280.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теннисистка Бондаренко победила триумфаторок турниров Большого шлема

Добавим также, согласно чемпионской гонки определится список участников Итогового турнира WTA — главного теннисного турнира сезона, в котором примут участие 8 лучших теннисисток планеты.

Как ранее сообщало УНН, первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с шестой на четвертую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Источник: УНН
Теги: теннис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.