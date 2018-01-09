Полузащитник "Шахтера" Фред попал в сферу интересов английских грандов

КИЕВ. 8 января. УНН. Один из лидеров донецкого “Шахтера” бразильский полузащитник Фред может покинуть стан “горняков” уже в нынешнее трансферное окно, передает УНН со ссылкой на Daily Star.

Издание определяет, что главными претендентами на бразильца является топ-клубы Англии “Манчестер Юнайтед” и “Арсенал”. Боссы этих коллективов готовы расстаться с 30 миллионами фунтов ради трансфера Фреда, что должен устроить руководство “горняков”.

Примечательно, что вмешаться в борьбу за футболиста могут и другие европейские гранды — “ПСЖ”, “Интер”, “Атлетико”, “Наполи”, “Валенсия”.

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Добавим также, в нынешней кампании Фред провел 16 поединков в украинской Премьер-лиге, отметившись 2 голами и 2 результативными пасами.

Напомним, полузащитник “Шахтера” Фред Родригес может покинуть донецкий клуб в зимнее трансферное окно. Футболист сборной Бразилии имеет возможность продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, отмечает Daily Star.