Регистрация | Вход |
USD: 28,20   EUR: 33,97  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 09 января 2018 06:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперты рассказали о тенденциях внешней политики Украины на 2018 год
Эксперты рассказали о тенденциях внешней политики Украины на 2018 год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Полузащитник "Шахтера" Фред попал в сферу интересов английских грандов

Полузащитник "Шахтера" Фред попал в сферу интересов английских грандов

КИЕВ. 8 января. УНН. Один из лидеров донецкого “Шахтера” бразильский полузащитник Фред может покинуть стан “горняков” уже в нынешнее трансферное окно, передает УНН со ссылкой на Daily Star.

Издание определяет, что главными претендентами на бразильца является топ-клубы Англии “Манчестер Юнайтед” и “Арсенал”. Боссы этих коллективов готовы расстаться с 30 миллионами фунтов ради трансфера Фреда, что должен устроить руководство “горняков”.

Примечательно, что вмешаться в борьбу за футболиста могут и другие европейские гранды — “ПСЖ”, “Интер”, “Атлетико”, “Наполи”, “Валенсия”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бразильский легионер “Шахтера” заинтересовал “Манчестер Сити”

Добавим также, в нынешней кампании Фред провел 16 поединков в украинской Премьер-лиге, отметившись 2 голами и 2 результативными пасами.

Напомним, полузащитник “Шахтера” Фред Родригес может покинуть донецкий клуб в зимнее трансферное окно. Футболист сборной Бразилии имеет возможность продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, отмечает Daily Star.

Источник: УНН
Теги: Англия, Шахтер, Футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.