Начались переговоры между КНДР и Южной Кореей

КИЕВ. 9 января. УНН. КНДР и Южная Корея начали во вторник на министерском уровне переговоры о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, передает УНН со ссылкой на агентство Йонхап.

По данным агентства, переговоры начались в 10.00 (03:00 по киевскому времени).

елегации двух сторон во главе с министром по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюном и председателем комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвоном (КНДР) встретились в пункте переговоров Пханмунджом в южной части демилитаризованной зоны в так называемом "Доме мира", где в прошлом неоднократно вели диалог представители КНДР и Южной Кореи. Переговоры проходят в закрытом режиме, без журналистов.

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Как ранее сообщало УНН, во время новогоднего обращения к народу лидер Северной Кореи заявил о намерениях отправить на Олимпиаду олимпийскую делегацию. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал поручение правительству начать подготовку к переговорам с КНДР относительно ее возможного допуска к будущим зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане. Позже КНДР заявила об открытии 3 января специальной “горячей линии” пограничного спецсвязи с Южной Кореей. 5 января министерство объединения Республики Корея объявило о том, что Пхеньян принял предложение Сеула о проведении впервые с декабря 2015 годы переговоров на высоком уровне. Они должны пройти 9 января в Пханмунджоме. Ожидается, что темой консультаций станет возможное участие сборной КНДР в будущих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.