Из-за повышенной заболеваемости корью одесским школьникам продлили каникулы

ОДЕССА - КИЕВ. 9 января. УНН. Одесские школьники еще неделю будут находиться на вынужденных каникулах из-за угрозы распространения кори. Об этом сообщила начальник департамента образования ОМР Елена Буйневич, передает корреспондент.

"Решением штаба по ЧС всем школам города рекомендовано продлить каникулы на неделю для уменьшения контактов между детьми в возможный инкубационный период кори, и предоставление возможности привить ребенка. Решение ТЭБ не отменено", - отметила Е.Буйневич.

Напомним, только за прошлую неделю в инфекционную больницу с корью попали два десятка больных, среди них больше половины - дети. В связи с этим, чиновники запретили детям, которым не сделали вакцинацию против кори, посещать школы и детские сады.