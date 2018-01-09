Регистрация | Вход |
USD: 28,20   EUR: 33,97  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 09 января 2018 18:06
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Подозреваемый в шпионаже переводчик Гройсмана в 2017 году заработал больше 204 тыс. грн
Подозреваемый в шпионаже переводчик Гройсмана в 2017 году заработал больше 204 тыс. грн
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Британские инструкторы в течение двух недель будут учить украинских военных

Британские инструкторы в течение двух недель будут учить украинских военных

КИЕВ. 9 января. УНН. Британские инструкторы начали очередной этап подготовки украинских военных правоохранителей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"В течение 2 недель на базе Учебного центра Военной службы правопорядка в ВС Украины инструкторы из Великобритании будут тренировать более 30 слушателей, которые смогут совершенствовать профессиональное мастерство, приобретать новые знания и навыки по ведению оборонительных действий в городских условиях и противодействию самодельным взрывным устройствам", - рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что иностранные инструкторы сотрудничают с оборонным ведомством в рамках операции «Орбитал» и уже провели немало разноплановых тренингов и курсов для украинских военнослужащих.

Напомним, ранее на одном из полигонов в районе АТО, прошли учения вертолетчиков армейской авиации.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, военная помощь, Великобритания, Учения
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.