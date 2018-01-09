Британские инструкторы в течение двух недель будут учить украинских военных

КИЕВ. 9 января. УНН. Британские инструкторы начали очередной этап подготовки украинских военных правоохранителей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"В течение 2 недель на базе Учебного центра Военной службы правопорядка в ВС Украины инструкторы из Великобритании будут тренировать более 30 слушателей, которые смогут совершенствовать профессиональное мастерство, приобретать новые знания и навыки по ведению оборонительных действий в городских условиях и противодействию самодельным взрывным устройствам", - рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что иностранные инструкторы сотрудничают с оборонным ведомством в рамках операции «Орбитал» и уже провели немало разноплановых тренингов и курсов для украинских военнослужащих.

Напомним, ранее на одном из полигонов в районе АТО, прошли учения вертолетчиков армейской авиации.