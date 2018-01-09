Правозащитники в декабре зафиксировали на Донбассе 5 случаев незаконного задержания за шпионаж

КИЕВ. 9 января. УНН. В течение декабря на Донбассе было зафиксировано 5 случаев незаконного задержания граждан Украины по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба правозащитной организации "Восток-SOS", передает УНН.

Так, 25 декабря пресс-служба “МГБ ЛНР” сообщила, что так называемый “военный суд ЛНР” осудил военнослужащего к 12 годам тюрьмы “за шпионаж в пользу иностранного государства”. В сообщении говорится, что “приговором Военного суда ЛНР гражданин Украины признан виновным в совершении преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, предусмотренного ст. 336 УК ЛНР (шпионаж, то есть передача и сбора по заданию иностранной разведки сведений для использования их против безопасности ЛНР)”.

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14 декабря 2017 года в пресс-службе так называемой “генеральной прокуратуры ДНР” сообщили, что приговором “военного трибунала ДНР” житель Донецка был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 321 “Уголовного кодекса ДНР” (шпионаж) и приговорен к 11 годам лишения свободы. Осужденный якобы выполняя задание СБУ, в период с февраля по октябрь 2016 года осуществлял сбор и последующую передачу по электронной почте сведений о перемещении военной техники и о военнослужащих “ДНР”, которые находятся на лечении в медицинских учреждениях, а также о военнослужащих из числа абитуриентов Донецкой академии автомобильного транспорта, где он работал.

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5 декабря 2017 года пресс-служба “МГБ ДНР” сообщила, что житель Донецка Валерий Романченко, 27 марта 1962 года, задержан сотрудниками так называемых “спецслужб ДНР” по подозрению в шпионаже. Романченко якобы осуществлял фото- и видеофиксацию военных частей, техники и других военных объектов “ДНР”, а также осуществлял сбор информации о гражданских объектах инфраструктуры и связи.

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8 декабря 2017 года “МГБ ДНР” сообщило, что по подозрению в государственной измене в пользу украинских спецслужб задержана супружеская пара из Донецка: Кочмурадов Андрей Анатольевич и Лазарева Елена Викторовна. Лазарева работала в нейрохирургическом отделении Донецкого клинического территориального медицинского объединения и обвиняется в передаче СБУ данных о военнослужащих “ДНР”, находящихся на лечении. Муж женщины, якобы, поставлял спецслужбам Киева персональные данные абонентов, работая в интернет компании.

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29 декабря 2017 года СМИ “ДНР” сообщили, что “спецслужбы” задержали группу лиц, которые использовали оборудование сотового оператора “Феникс” для осуществления зашифрованных вызовов. “Спецслужбы ДНР” предполагают, что “данная схема используется сотрудниками спецслужб Украины для координации действий агентуры и диверсионных групп на территории ДНР, а также с ее помощью осуществляются звонки с фиктивными угрозами о террористических актах”.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера военнослужащие вооруженных сил Украины вынуждены были открывать огонь на обстрелы их позиций боевиками.