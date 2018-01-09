За полгода в Украине осудили двух человек за преступления против мира

КИЕВ. 9 января. УНН. В первом полугодии 2017 года в Украине осуждены двое человек по обвинению в совершении преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Соответствующую информацию сообщили УНН в Государственной судебной администрации Украины.

В первом полугодии 2017 года украинскими судами осуждены двое человек по обвинению в совершении преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Рассмотрены 9 дел, в 8 - вынесен приговор.

В том числе в первом полугодии 2017 года в украинские суды поступило 12 производств по этим статьям, по 28 людям. На конец отчетного периода дела находились на стадии судебного следствия.

Напомним, в Украине за полгода осудили 51 человека за преступления против нацбезопасности.