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Новости: Криминал
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За полгода в Украине осудили двух человек за преступления против мира

За полгода в Украине осудили двух человек за преступления против мира

КИЕВ. 9 января. УНН. В первом полугодии 2017 года в Украине осуждены двое человек по обвинению в совершении преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Соответствующую информацию сообщили УНН в Государственной судебной администрации Украины.

В первом полугодии 2017 года украинскими судами осуждены двое человек по обвинению в совершении преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Рассмотрены 9 дел, в 8 - вынесен приговор.

В том числе в первом полугодии 2017 года в украинские суды поступило 12 производств по этим статьям, по 28 людям. На конец отчетного периода дела находились на стадии судебного следствия.

Напомним, в Украине за полгода осудили 51 человека за преступления против нацбезопасности.

Источник: УНН
Теги: суд, преступления
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