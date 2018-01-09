Во Львовской области сгорел приют для животных

ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 января. УНН. Во Львовской случился пожар в приюте для животных "Уголек". Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает УНН.

"Пожар возник в кирпичном жилом доме. В 7:36 пожар удалось локализовать, и в 09:06 в составе 3-х звеньев ГДЗС полностью ликвидировать. В результате пожара огнем уничтожена крыша и перекрытие на площади 100 кв.м., повреждены стены на площади 150 кв.м., вещи домашнего обихода на площади 50 кв.м., 14 окон и 6 дверей. К ликвидации пожара привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили ДСНС.

В приюте сообщили, что на момент пожара было 20 коров, 6 лошадей, около 20 коз и баранов и 25 собак. Погибли кошки и щенки, спасти удалось только 4 котов.

Как сообщал УНН, ЕС выделил 90 тыс. евро украинскому приюту для животных.