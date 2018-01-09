Уровень инвестиций в элитную недвижимость остается стабильным

КИЕВ. 9 января. УНН. В декабре 2017 года предполагаемый объем инвестиций в элитную недвижимость Киева (стоимостью от 250 тыс. долл.) составил эквивалент 7 млн ​​895 тыс. долл., что на 1% превышает показатели ноября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на материал специализированного портала Столичная недвижимость.

По итогам месяца доля элитного сегмента в общем количестве операций с недвижимостью составила 4%. Доля инвестиций в элитный сегмент - 21% от всех капиталовложений в рынок недвижимости в течение месяца.

В структуре спроса на рынке элитной недвижимости в декабре 50% запросов пришлось на квартиры. Наиболее востребованные районы - Печерский и Шевченковский.

К концу года приверженность покупателей к квартирам в современных домах взяли верх над историческим жилым фондом. Более 80% сделок в элитном сегменте касались квартир в домах не старше 10-15 лет и современных жилых комплексах.

Ценовой диапазон таких предложений - 1500-2500 долл./кв. м.

В общем количестве запросов 40% заняли помещение нежилого фонда.

Также были приобретены отдельно стоящие здания в нецентральных районах (Дарницкий, Святошинский), площадью 150-250 кв.м. Средняя стоимость таких предложений 1500-1800 долл./кв. м., а также торговые площади в пригороде (Бориспольский и Киево-Святошинский районы) под размещение продовольственных магазинов. Цена таких вариантов - 800-900 долл./кв. м.

На дома в декабре пришлось 10% запросов.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно в новостройках, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК "Киевгорстрой", которое имеет более 60-летнюю историю работы. Тем более, что с 1 ноября в компании действует скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках.