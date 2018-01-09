Тепловикам возместят 2 млрд гривен долгов

КИЕВ. 9 января. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила механизм выплаты 2 млрд грн долга энергогенерирующим компаниям. Большую часть этих средств получат компании Рината Ахметова. Соответствующее решение регулятор принял на заседании 9 января, передает УНН.

В частности Комиссия одобрила постановление “Об алгоритме перечисления средств с текущего счета со специальным режимом использования оптового поставщика электрической энергии” и “О внесении изменений в смету ГП "Энергорынок" на 2018 год”.

Согласно решению о распределении 2 млрд грн между энергогенерирующими компаниями теплоэлектростанций, четверть суммы распределят между ПАО “Центрэнерго” (294,40 млн гривен) и ПАО “Донбассэнерго” (225,79 млн гривен). При этом, компании Ахметова получат 1,48 млрд гривен: ПАО “ДТЭК Днепроэнерго” (374,91 млн гривен), ОАО “ДТЭК Западэнерго” (744,63 млн гривен) и ООО “ДТЭК Востокэнерго” (360,26 млн гривен) .

Отметим, предприятие “Энергорынок” еще в ноябре 2017 года взяло в “Ощадбанке” 2 млрд гривен кредита для погашения задолженности, образовавшейся до 1 сентября 2017 перед ТЭС, с последующим направлением денег исключительно на оплату по договорам на поставку угля.

Учитывая принятые НКРЭКУ документы, все деньги получат теплоэнергетики, а “Энергоатом” и другие энергокомпании не получат ничего на погашение долгов.

Напомним, НКРЭКУ принял решение, которое предусматривает двухэтапный рост стоимости электроэнергии на 9,5% с 1 января 2018 года и с 1 апреля еще на 6,1%.