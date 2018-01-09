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Украинский паспорт признан лучшим среди стран бывшего СССР

Украинский паспорт признан лучшим среди стран бывшего СССР

КИЕВ. 9 января. УНН. Паспорт гражданина Украины вышел на первое место среди паспортов бывших советских республик в рейтинге компании Henley&Partnerts, занимающейся планированием местожительства состоятельных людей, передает УНН.

Во вторник, 9 января компания Henley&Partners опубликовала ежегодный индекс паспортов, который ранжирует страны по возможности посещать различные государства мира без визы. В 2018 году были проанализированы 200 стран и территорий мира.

В 2018 году Украина заняла первое место в рейтинге среди стран СНГ и 44-е в мире. Страна существенно улучшила свои позиции благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году, отмечают аналитики. В этом же рейтинге Россия заняла сорок восьмое место, разделив его с Республикой Молдовой и Черногорией.

В течение последних пяти лет первое место в рейтинге сохраняется по паспорту Германии. В 2018 году с немецким паспортом можно было путешествовать без визы в 177 стран мира, что на одну страну больше, чем в прошлом году.

Последнее место в рейтинге досталось Афганистана, гражданам которого открыт безвизовый доступ в 24 страны мира.

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Источник: УНН
Теги: Украина, паспорт
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