САП передала в суд обвинительный акт в отношении замдиректора "Завод "Электротяжмаш"

КИЕВ. 9 января. УНН. Специализированной антикоррупционной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя директора ГП "Завод" Электротяжмаш". Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба САП, передает УНН.

"Специализированной антикоррупционной прокуратурой 9 января 2018 по результатам предварительного расследования детективами НАБУ, в Орджоникидзевский районный суд города Харькова направлен для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении бывшего заместителя директора ГП "Завод "Электротяжмаш" по обвинению в получении, при пособничестве бывшего начальника отдела, неправомерной выгоды в размере 37 тыс. долларов США, то есть совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

В САП сообщили, что 28 февраля 2017, заместитель директора государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш", действуя по предварительному сговору с начальником отдела указанного предприятия, получил от исполнительного директора ООО "Укрмашиндустрия" за выдачу последнему ранее оплаченного товара, часть неправомерной выгоды в размере 37 000 долларов США, что по официальному курсу НБУ составляет 1000 983,20 грн. и является особо крупным размером.

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В дальнейшем, в ходе обыска служебного кабинета начальника отдела ГП "Завод "Электротяжмаш" был обнаружен и изъят предмет неправомерной выгоды.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего чиновника ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" по обвинению в злоупотреблении служебным положением и принятии обещания взятки.