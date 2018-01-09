Убийство Ноздровской: в суде подтвердили личность подозреваемого

КИЕВ. 9 января. УНН. В Вышгородском районном суде Киевской области подтвердили, что подозреваемый по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской - Юрий Россошанский. Эту информацию журналистам подтвердила пресс-секретарь суда Виктория Николаенко, передает корреспондент УНН.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения. Уже путем автоматизированного распределения определен судья. Это судья Рудюк А.Д. Сейчас судья находится на судебном заседании, поэтому я не могу сообщить время рассмотрения дела. Как только судья выйдет из заседания, будет назначено время", - сообщила В.Николаенко.

Также В.Николаенко подтвердила личность человека, которому объявлено подозрение. Это Юрий Россошанский. Сейчас также неизвестны фамилии прокуроров.

Напомним, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Следователь объявил подозрение в убийстве юристки.