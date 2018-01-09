Адвокат Ноздровской заявляет, что Россошанский был вызван на допрос 2 января

КИЕВ. 9 января. УНН. Адвокат убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Александр Панченко заявляет, что подозреваемый в убийстве был вызван на допрос в полицию еще 2 января. Как передает корреспондент УНН, об этом Панченко заявил сегодня в интервью журналистам в Вышгороде Киевской области, где сегодня Россошанскому должны избрать меру пресечения.

"По собранной нами информации, гражданин Россошанский был вызван в полиции еще 2 января 2018 года, и он еще не возвращался домой ... Я считаю, что полиция не столь действует по "беспеределу", чтобы эти дни держать лицо без постановления суда. Во-первых. Во-вторых, если они действительно заявили о том, что задержали вчера, то либо сегодня, либо максимально завтра должны избрать меру пресечения", - сказал Панченко.

Напомним, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Следователь объявил подозрение в убийстве юристки.

Как сообщал УНН, в Вышгородском районном суде Киевской области подтвердили, что подозреваемый по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской - Юрий Россошанский.