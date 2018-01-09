Минздрав: количество случаев заболевания корью в Украине выросло в 43 раза

КИЕВ. 9 января. УНН. В 2017 году количество заболеваемости корью выросло в 43 раза. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.

"По данным Центра общественного здоровья, за 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировано 3382 случая заболевания корью (интенсивный показатель на 100 тыс. населения 7,94), за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 78 случаев кори (интенсивный показатель 0,18), наблюдается рост заболеваемости в 43,3 раза", - говорится в сообщении.

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Показатели заболеваемости корью среди детского населения выросли в 41,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 11 месяцев текущего года зарегистрировано 2558 случаев среди детей против 61 случая в 2016 году.

Всего, по состоянию на 29 декабря 2017 года, зарегистрировано 102 вспышки кори в 16 регионах страны, также зарегистрировано 5 летальных случаев от кори в Одесской области: среди детей 0-17 лет - 2 и 3 - среди взрослых.

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Кроме того, отмечено, что по состоянию на 1 декабря 2017 года, против кори, паротита и краснухи комбинированной вакциной КПК было вакцинировано 322 637 детей в возрасте до одного года, что составляет 87,8% от запланированного к вакцинации количества детей.

Напомним, одесские школьники еще неделю будут находиться на вынужденных каникулах из-за угрозы распространения кори.