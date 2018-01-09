ГПУ направила в суд дело в отношении мэра Бучи

КИЕВ. 9 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении действующего городского головы и секретаря Бучанской городского совета Киевской области, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Генпрокурора Ларисы Сарган в Facebook.

"По результатам предварительного расследования 09.01.2018 прокурором в уголовном производстве обвинительный акт по действующему городскому голове и секретаря Бучанского горсовета Киевской области, а также бывших начальников отдела Госкомзема в городе Буча Киевской области направлено в Ирпенский городской суд Киевской области по ч. 2 ст. 364 УК Украины для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мэра Бучи и других фигурантов производства подозревают в злоупотреблении служебным положением при изъятии земель лесного фонда и изменении их целевого назначения, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

В частности, следствие установлено, что служащие в течение 2002-2015 годов незаконно передали в собственность земельные участки лесного фонда общей площадью более 80 га, что нанесло ущерб государству на общую сумму 400 млн грн.

Напомним, в августе 2017 Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению действующих городского председателя и секретаря Бучанской городского совета.