Суд огласит решение в отношении подозреваемого в "минировании" столичной ГЭС 11 января

КИЕВ. 9 января. УНН. Вышгородский районный суд Киевской области 11 января объявит решение в отношении подозреваемой женщины, ошибочно сообщавшей правоохранителям о заминировании ГЭС в Вышгороде. Об этом УНН сообщили в суде.

"Судья на данный момент находится в совещательной комнате для рассмотрения ходатайства о применении к обвиняемой принудительных мер медицинского характера. Решение ориентировочно будет оглашено 11 января", - сказали в суде.

В то же время пресс-служба Судебной власти Украины сообщает, что сегодняшнее судебное заседание проходило без участия обвиняемой из-за того, что характер психического заболевания препятствует ей принимать участие в заседании.

Как сообщалось, осенью 2017 года полиция задержала "на горячем" 60-летнюю женщину, которая в течение 3-х недель анонимно сообщали о заминировании Вышгородской ГЭС.