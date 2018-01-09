Климкин рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым главой МИД Польши

КИЕВ. 9 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Яцека Чапутовича с назначением на должность главы МИД Польши и отметил, что надеется на плодотворное сотрудничество. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"Поздравляю господина министра Я.Чапутовича с назначением на должность руководителя МИД Польши. Рассчитываю на плодотворное сотрудничество для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Польщeю. Дружба между нашими странами и народами является огромной общей ценностью, мы обречены на успех!" - написал П.Климкин.

Как сообщал УНН, 9 января в Польше поменяли руководителей девяти министерств. В частности, был уволен с должности глава МИД Витольд Ващиковски. Вместо него ведомство возглавил Яцек Чапутович.