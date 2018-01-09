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Убийство Ноздровской: материалы по делу предоставили представителям потерпевшей

Убийство Ноздровской: материалы по делу предоставили представителям потерпевшей

КИЕВ. 9 января. УНН. Вышгородский районный суд Киевской области назначил рассмотрение ходатайства об избрании подозреваемому по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской - Юрию Россошанскому меры пресечения на 9 января на 17 часов, материалы ходатайства предоставлены представителям потерпевшей для ознакомления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Россошанского Ю.В. поступило в Вышгородский районный суд Киевской области 09.01.2018 года в 15:20. Путем автоматизированного распределения дел определено следственного судью Рудюка А.Д.", - говорится в сообщении.

В суде сообщили, что в настоящее время осуществляется процедура уведомления участников уголовного судопроизводства о дате и времени рассмотрения данного ходатайства в соответствии с требованиями статьи 111 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Кроме того, материалы поданного ходатайства предоставлены представителям потерпевшей для ознакомления", - говорится в сообщении.

"Рассмотрение ходатайства назначено на 09.01.2018 года на 17:00", - добавили в суде.

Напомним, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Следователь объявил подозрение в убийстве юристки.

Источник: УНН
Теги: Убийство Ноздровской
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