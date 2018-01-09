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Подозреваемого по делу об убийстве Ноздровской завели в зал суда

Подозреваемого по делу об убийстве Ноздровской завели в зал суда

КИЕВ. 9 января. УНН. Подозреваемого по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской - Юрия Россошанского завели в зал Вышгородского районного суда, где ему должны избирать меру пресечения, передает корреспондент УНН.

Заседание по делу об убийстве И.Ноздровской назначили на 17 часов 9 января.

Напомним, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Следователь объявил подозрение в убийстве юристки.

Источник: УНН
Теги: Убийство Ноздровской
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