Суд начал рассмотрение ходатайства относительно меры пресечения подозреваемому в убийстве Ноздровской

КИЕВ. 9 января. УНН. Вышгородский районный суд Киевской области начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровськои Юрию Россошанский. Об этом сообщил следственный судья Алексей Рудюк передает корреспондент УНН.

На судебное заседание доставлен подозреваемый Юрий Россошанский.

Напомним, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства было открыто уголовное производство.

Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Следователь объявил подозрение в убийстве юристки.

Как сообщал УНН, Вышгородский районный суд Киевской области назначил рассмотрение ходатайства об избрании подозреваемому по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровськои - Юрий Россошанский пресечения на 9 января на 17 часов, материалы ходатайство предоставлены представителям потерпевшей для ознакомления.