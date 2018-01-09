Президент: скорость раскрытия убийства Ноздровской должна быть и в других резонансных делах

КИЕВ. 9 января. УНН. Эффективность работы, которую показала Национальная полиция в скором раскрытии убийства адвоката Ирины Ноздровской, должна быть перенесена и на другие резонансные дела. Об этом Президент Петр Порошенко заявил во время заслушивания руководства НПУ о результатах работы по делу убийства правозащитницы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Хочу подчеркнуть, что такая же эффективность должна быть продемонстрирована и по другим резонансным делам - вы помните очень болезненное дело Шеремета, и мы не имеем права снимать ее с контроля и делать все возможное, чтобы убийцы не ушли от ответственности, и другие вещи, которые стоят и на моем контроле, и руководителя Национальной полиции", - сказал П.Порошенко.

Напомним, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской.