Восьмикратный олимпийский чемпион Болт пройдет просмотр в клубе Ярмоленко

КИЕВ. 9 января. УНН. Титулованный экс-легкоатлет ямаец Усэйн Болт может в ближайшем будущем стать одноклубником Андрея Ярмоленко, передает УНН со ссылкой на Daily Express.

По словам восьмикратного олимпийского чемпиона, он в марте попытается пройти просмотр в дортмундской "Боруссии" и закрепиться в составе "шмелей".

"Моя травма позади, и я снова в отличной форме. В марте пройду просмотр в дортмундской "Боруссии", после чего станет ясно, смогу ли я начать футбольную карьеру. Если в клубе мне скажут, что я имею достаточно хорошие качества, и мне нужно будет еще немного потренироваться, я так и сделаю", - сказал Болт.

Кроме того, Болт отметил, что мечтает пробиться в состав английского "Манчестер Юнайтед" и даже просил бывшего наставника "красных дьяволов" Алекса Фергюсона порекомендовать его команде.

Добавим, что 11-кратный чемпион мира Болт является единственным спортсменом в истории, которому удалось торжествовать в беге на 100 и 200 метров в трех Олимпиадах подряд.

Как сообщал УНН, Болт изъявил желание попасть в число 50-ти лучших футболистов планеты.