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Прокурор просит суд арестовать Россошанского без права внесения залога

Прокурор просит суд арестовать Россошанского без права внесения залога

Юрий Россошанский

КИЕВ. 9 января. УНН. Прокуратура просит Вышгородский районный суд Киевской области избрать меру пресечения подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому в виде содержания под стражей, передает корреспондент УНН.

"Прошу удовлетворить ходатайство в виде содержания под стражей на 60 суток без определения залога", - сказал прокурор.

По словам прокурора, находясь на свободе подозреваемый Россошанский может уничтожить или исказить доказательства, влиять на производство, совершить другое преступление.

К тому же, отметил он, подозреваемый проживает неподалеку от пострадавших, и существуют риски того, что могут происходить конфликтные ситуации. А также может поступить незаконное влияние на семью погибшей.

Напомним, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства было открыто уголовное производство.

Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Следователь объявил подозрение в убийстве юристки.

Как сообщал УНН, Вышгородский районный суд Киевской области назначил рассмотрение ходатайства об избрании подозреваемому по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровськои - Юрий Россошанский пресечения на 9 января на 17 часов, материалы ходатайство предоставлены представителям потерпевшей для ознакомления.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, мера пресечения, Убийство Ноздровской
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