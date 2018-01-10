Бюджетный кодекс-2018: какие изменения произошли

КИЕВ. 9 января. УНН. Внесенные в Бюджетный кодекс Украины изменения урегулировали вопросы, связанные с выполнением бюджета 2018 года. Об этом говорится в кратком обзоре, подготовленном экспертами Группы финансового мониторинга Центрального офиса реформ при Минрегионе, передает УНН.

“Одновременно с принятием Госбюджета на 2018 год, 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла также изменения в Бюджетный кодекс (Закон № 2233). Эти изменения урегулировали вопросы, связанные с выполнением бюджета 2018 года, а также призваны обеспечить стабильность и повысить эффективность функционирования бюджетной системы государства”, - говорится в обзоре.

Среди основных новаций кодекса:

на 2018 и 2019 годы продлено действие нормы статьи по зачислению в общий фонд бюджетов местного самоуправления 13,44% акцизного налога с произведенного и ввезенного на таможенную территорию Украины топлива;

принято решение о создании в составе специального фонда Государственного бюджета Украины Государственного фонда развития водного хозяйства, который будет формироваться за счет 10% рентной платы за специальное использование воды (кроме рентной платы за специальное использование воды водных объектов местного значения). В связи с этим, уменьшится процент зачислений рентной платы в государственный бюджет на 5% (с 50% до 45%) и аналогично на 5% уменьшатся зачисления в бюджет города Киева и областных бюджетов (с 50% до 45%);

на 25% уменьшено зачисление в специальный фонд областных бюджетов экологического налога. Отныне в областные бюджеты будет зачисляться 30% (вместо 55%), в государственный бюджет — 45% (вместо 20%);

изменен порядок перечисления из государственного бюджета местным бюджетам дотаций и других текущих трансфертов в случае несвоевременного принятия Государственного бюджета. Такие перечисления будут осуществляться в соответствии с объемами, определенными в проекте закона о Государственном бюджете Украины на следующий бюджетный период, поданном Кабинетом Министров Украины в Верховную Раду Украины;

упрощены условия для передачи средств между местными бюджетами. Исключено требование о заключении договоров о передаче средств до 1 августа года, предшествующего плановому;

унормирован порядок предоставления и использования дополнительной дотации на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения. В частности, установлено, что дополнительная дотация распределяется между областными бюджетами в следующих пропорциях:

50% объема — пропорционально удельному весу количества имеющегося населения области на 1 января года, предшествующего плановому; 50% объема — пропорционально удельному весу приведенного индекса относительной налогоспособности сводного бюджета области.

Относительно порядка распределения дополнительной дотации между местными бюджетами на областном уровне, то он осуществляется в порядке, определенном областными государственными администрациями, и утверждается решением об областном бюджете.

направления использования бюджета развития дополнено в части возможности направления средств на обновление материально-технической базы, компьютеризацию и информатизацию коммунальных учреждений здравоохранения;

остается требование по формированию местных бюджетов, имеющих прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом, по программно-целевому методу. А начиная с 1 января 2019 года все местные бюджеты (то есть сельские, поселковые, городские городов районного значения) должны применять программно-целевой метод;

с целью реализации Закона Украины “О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения” от 19.10.2017 в Кодекс внесены соответствующие изменения, касающиеся финансирования медицинской отрасли, регламентирующих полномочия на осуществление расходов из государственного и местных бюджетов. Медицинская субвенция будет предоставляться местным бюджетам только до 1 января 2020 года.

продлено действие нормы статьи, которая дает возможность объединенным общинам, в которых первые выборы состоятся в 2018 году, принять решение об утверждении бюджета объединенной территориальной общины, который будет включать показатели бюджетов соответствующих территориальных общин, объединившихся (принятие единого бюджета) .

Напомним, закон “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины” был опубликован на официальном сайте парламентской газеты “Голос Украины” в субботу, 30 декабря 2017 года.