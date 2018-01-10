В Хмельницком подделывали водку "Absolut", "Finlandia" и "Jelzin"

КИЕВ. 9 января. УНН. В Хмельницком правоохранители пресекли реализацию контрафактного алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области, передает УНН.

Отмечается, что в ходе обысков торговых заведений города Хмельницкий всего изъято более 1,2 тыс. литров фальсификата, более 300 литров с которого — незаконно изготовленный алкоголь под видом водки и коньяка.

“Установлено, что субъекты хозяйствования, которые занимаются реализацией продуктов питания на территории областного центра, кроме этого осуществляли продажу незаконно изготовленного алкоголя под видом водки марок „Finlandia“, „Jelzin“ и „Absolut blue light“ и коньяка, разлитых в тару „beg-in-box“. Также они осуществляли реализацию алкогольных напитков иностранного производства без марок акцизного налога установленного образца”, — говорится в сообщении.

Общая стоимость изъятого имущества составляет более 300 тыс. грн.

По данному факту открыто уголовное производство (по ч.1 ст.204 Уголовного кодекса Украины)

Напомним, по словам сопредседателя общественной инициативы “Правое дело” Дмитрия Снегирева, к зимним праздникам производство суррогатного алкоголя растет на треть. Поэтому эксперт призвал украинский быть бдительными при выборе алкоголя.

Как сообщал УНН, бутылка качественной украинской водки стоит около 90-100 грн.