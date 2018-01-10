Гройсман рассказал, как правительство будет поддерживать агросектор в 2018 году

КИЕВ. 9 января. УНН. Кабинет Министров Украины расширит возможности агропредприятий в части доступа к имеющимся финансовым ресурсам. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совещания по вопросам развития агросектора, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

“Правительство совершенствует программы поддержки агросектора и расширяет возможности агропредприятий, прежде всего в части доступа аграриев к имеющимся финансовым ресурсам”, — подчеркнул премьер.

По его словам, ключевые направления работы:

поддержка животноводства, прежде всего, создание новых комплексов и увеличение поголовья;

целевая поддержка фермеров;

поддержка предприятий сельскохозяйственного машиностроения с целью сохранения и наращивания количества рабочих мест в этой сфере и обеспечения аграриев качественной техникой отечественного производства.

“В ближайшие недели должны запустить в работу программы поддержки — чтобы мы дошли до каждого хозяйства в Украине и доказали, что можно использовать имеющийся ресурс. Главное, чтобы в конце 2018 у нас были фонды и поголовье максимально увеличены, и насыщенный (собственной качественной продукцией) рынок”, - сказал глава правительства.

Кроме того, в контексте поддержки фермерства Гройсман обратил внимание на необходимость скорейшего обработки механизмов введения эффективного кредитования, механизмов компенсации стоимости техники — в условиях приобретения техники для конкретного хозяйства, а также поддержки кооперативов.

“Таким образом мы запустим механизмы реальной производственной поддержки. Но одновременно мы предполагаем ответственность фермера за честную регистрацию земли и скота. Важно не затягивать время. Все постановления Правительства должны быть приняты до конца января. Ресурсов (поддержки) достаточно”, - подчеркнул премьер.

Напомним, на развитие фермерских хозяйств в 2018 году предусмотрено потратить около 1 млрд грн.