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Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения относительно меры пресечения Россошанскому

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения относительно меры пресечения Россошанскому

КИЕВ. 9 января. УНН. Следственный судья Вышгородского районного суда Киевской области Алексей Рудюк удалился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, передает корреспондент УНН.

"Суд удаляется в совещательную комнату", - сказал судья, но не уточнил, когда ориентировочно будет объявлено решение по делу.

Во время заседания прокуратура просила суд избрать для подозреваемого Россошанского мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога, поскольку риски укрытия его от следствия, влияния на уголовное производство, уничтожение доказательстве тому подобное.

Сам Россошанский заявил, что согласен с выдвинутым ему подозрением, но не поддерживает арест. Адвокат просил применить для него любую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Ведь, подчеркнул он, сторона обвинения не предоставила доказательств, свидетельствующих возможность укрытия его подзащитного и других рисков.

Источник: УНН
Теги: суд, мера пресечения, Убийство Ноздровской
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