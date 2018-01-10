Японский спортсмен подсыпал допинг конкуренту, чтобы попасть на Олимпиаду

КИЕВ. 9 января. УНН. Японский каноист Ясухиро Сузуки получил восьмилетнюю дисквалификацию за то, что подсыпал допинг другом японском каноистов, передает УНН со ссылкой на Международную федерацию каноэ.

32-летний Сузуки, который считался одним из кандидатов в национальную сборную на Олимпийские игры 2020 года в Токио, решил устранить своего младшего конкурента Сейджи Коматцу. На чемпионате Японии он подсыпал в напиток своего 25-летнего товарища запрещенное вещество (анаболический стероид метандиенон). Позже в Коматцу обнаружили положительный допинг-тест. 25-летний каноист подал обжаловал решение и началось расследование данного дела.

Позже после совершения скрытого "преступления" Сузуки, который никогда не соревновался на Олимпийском уровне, признал свою вину.

"Мы приносим извинения за причиненное беспокойство не только спортсменам-каноистов, но и и всем представителями других видов спорта", - заявил президент федерации каноэ Японии Осахиро Харузоно.

Отмечено, что оба японцы рассматривались основными кандидатами на участие в ОИ-2020.

Добавим также, все санкции с Коматцу были сняты.

Как сообщал УНН, Председатель оргкомитета ЧМ по футболу в России ушел с поста на фоне допинг-скандала.