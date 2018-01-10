Боевики дважды обстреляли силы АТО на луганском и донецком направлениях

КИЕВ. 9 января. УНН. С начала суток на донецком и луганском направлениях боевики совершили два прицельных обстрелы позиций сил АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Несмотря на достигнутые договоренности относительно новогодне-рождественского перемирия, российско-оккупационная группировка не смогла в полной мере обеспечить режим тишины ... В общем, с начала суток, оккупанты провели 2 обстрелы позиций сил АТО. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, на луганском направлении, в обеденное время, враг прицельно применил против наших защитников пехотное вооружение, чтобы спровоцировать украинских военных на открытие огня. В частности, защитников Луганского с временно оккупированной Калиновки противник обстрелял из гранатометов.

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На донецком направлении боевики из неподконтрольного украинскому правительству Сосновского вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов калибра 82-мм по защитникам Павлополя.