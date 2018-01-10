Эксперт назвал причины наращивания импорта авиатоплива в Украине

КИЕВ. 9 января. УНН. В течение 2017 показатели импорта авиационного топлива в Украине выросло почти втрое. Однако, это произошло не из-за "безвизовые". Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт топливного рынка Леонид Косянчук.

"Я не думаю, что это (увеличение импорта авиационного топлива, - ред.) из-за" безвиза", и то, что стали больше летать, потому что компании свои рейсы не корректируют в зависимости от загрузки. То есть, этот тезис не подходит однозначно.

Подходит другой тезис. Одной из причин стало то, что произошла некоторая либерализация по растаможиванию данного ресурса. Несколько лет назад были такие прецеденты, когда авиационное топливо не хотели пропускать в Украину. Стоит помнить, что авиационное топливо - это продукт двойного назначения, в том числе, и военного. И ранее также были запреты со стороны РФ по экспорту его в Украину. Потом уже начали пробовать это делать через Беларусь и через литовско-польскую компанию. Очевидно, что в прошлом году происходила определенная либерализация, и возможно, ослабло сопротивление украинского производителя против импорта, поэтому его объемы и увеличились", - отметил эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: WOG стал лидером по объемам импорта авиационного топлива

Косянчук добавил, что в текущем году показатели импорта авиационного горючего не будут расти.

"Мы должны с вами понимать, что когда топлива в достаточном количестве, то срабатывает система саморегулирования цен, которая исходит из соотношения спроса - предложение. И если нет дефицита реактивного топлива в Украине, то соответственно, и цены будут более мягкие, а это, в свою очередь, скажется и на стоимости билетов. И это очень приятно, потому что мы читаем, что в Украине заходят так называемые "лоукосты", а там доля топлива в билете достаточно высока", - резюмировал он.

Напомним, как сообщал УНН, компания WOG нарастила импорт литовского авиатоплива в Украине.