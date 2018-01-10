Почти 75 тысяч футбольных полей: в Гослесагентстве рассказали об восстановлении лесов

КИЕВ. 9 января. УНН. В 2017 году восстановлено лесов на площади 53,2 тыс. га, что равняется 74,5 тысячам футбольных полей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Гослесагентства.

“В 2017 году лесохозяйственные предприятия полностью выполнили задачи по лесовосстановлению на местах прошлогодних срубов. В общем восстановление лесов произошло на площади 53,2 тыс. га, что равно площади 74,5 тысяч футбольных полей”, - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что посевы и посадки на землях лесохозяйственного назначения выполнены на площади 34,7 тыс. га, что на 10% больше годового задания. К лесовосстановлению зачислены 18,5 тыс. гектаров естественного возобновления.

Также в 2017 году было создано 1712 га новых лесов.

Напомним, британские власти начали реализацию плана озеленения промышленных районов северной части Англии путем создания нового “Северного леса”.