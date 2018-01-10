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Суд арестовал подозреваемого в убийстве Ноздровской до 8 марта

Суд арестовал подозреваемого в убийстве Ноздровской до 8 марта

КИЕВ. 9 января. УНН. Вышгородский районный суд Киевской области избрал подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Такое решение огласил следственный судья Алексей Рудюк, передает корреспондент УНН.

"Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Россошанскому Юрию ... меру пресечения в виде содержания под стражей в Киевском следственном изоляторе на срок 60 суток без определения возможности внесения залога", - сказал судья.

Он отметил, что мера пресечения будет действовать до 8 марта 2018 года.

Также судья добавил, что решение может быть обжаловано в течение 5 дней.

Напомним, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Следователь объявил подозрение в убийстве юристки.

Источник: УНН
Теги: суд, арест, Убийство Ноздровской
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