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Вертепное действо устроили в центре Ужгорода

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УЖГОРОД-КИЕВ. 9 января. УНН. Сегодня в центре Ужгорода на Театральной площади состоялось вертепное действо “Христос родился! Всем возвещаем!”, сообщает корреспондент УНН.

Театрализованный праздник стал частью ІІ Международного фестиваля “Василля”, который торжественно откроют в Ужгороде 12 января. Участниками вертепного действа стали несколько десятков взрослых и детей — воспитанников Ужгородского городского центра досуга, школ города, коллектив колядников “Рождество по-ужгородски”, колядницкие коллективы Свято-Троицкого храма и Горянской ротонды.

С главной сцены города звучали любимые колядки, а выполняли их артисты, которые перевоплотились в Библейские образы.

“Этой традиции уже более десятка лет. Ежегодно Ужгород колядует и собирает на берегу Ужа горожан и гостей областного центра Закарпатья. Этот год не стал исключением. Вертепное действо, по сути, стало первым мероприятием Международного фестиваля „Василля“, который во второй раз будет принимать город Ужгород”, — рассказала УНН начальник управления по делам культуры, спорта, семьи и молодежи Ужгородского городского совета Ольга Василиндра.

В течение нескольких следующих дней в Ужгороде будет проходить гастрономически-колядницкий фестиваль, на который приедут участники из разных уголков Закарпатья, гости из Львовской, Полтавской и Ивано-Франковской областей, а еще из Венгрии, Польши, Словакии, Румынии и Македонии. А 13 января в Закарпатском областном музее архитектуры и быта состоится фестиваль “Коляды в старом селе”, в котором примут участие вокальные ансамбли, хоры, бетлегемы из всех районов Закарпатской области.

Как ранее сообщал УНН, акция "Рождество по-ужгородски" начала свой маршрут.

Источник: УНН
Теги: акция, Ужгород
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