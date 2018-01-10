На АЗС продолжается подорожание бензинов и дизтоплива

КИЕВ. 9 января. УНН. В период с 5 по 9 января 2018 топливо на украинских заправках продолжало дорожать. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов, передает УНН.

Так на АЗК KLO нефтепродукты подорожали на 30-40 коп./л до: А-92 –28,39 грн/л, А-95 – 29,19 грн/л, А -95 Премиум – 32,19 грн/л, ДТ - 27,39 грн/л и ДТ Премиум – 30,69 грн/л.

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В свою очередь, в сети SOCAR топливо выросло на 40 коп./л до: А-92 – 30,39 грн/л, А-95 – 31,39 грн/л, А -95 Премиум – 32,39 грн/л, ДТ - 28,89 грн/л и ДТ Премиум – 30,89 грн/л.

На заправках Marshal цена на бензин и ДТ повысилась на 10-30 коп./л до: А-92 - 26,30 грн/л, А-95 – 26,90 грн/л, ДТ – 24,70 грн/л.

Кроме того, стоимость нефтепродуктов на 18 коп./л - 1 грн/л повышали и региональные операторы.

Таким образом, средняя розничная стоимость бензинов и ДТ в Украине увеличилась на 2-4 коп./л до : А-92 – 27,69 грн/л, А-95 – 28,48 грн/л, А -95 Премиум – 29,79 грн/л, ДТ - 26,25 грн/л и ДТ Премиум – 28, 74 грн/л.

Напомним, как сообщал УНН, от роста цен на топливо страдают трейдеры и АЗС.