Украина увеличила на 38,2% экспорт продуктов в ЕС

КИЕВ. 9 января. УНН. За 11 месяцев 2017 года экспорт аграрной и пищевой продукции из Украины в ЕС превысил 5,2 млрд долл., что на 38,2% больше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

“Внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС, по итогам января-ноября 2017 года, увеличился на 31,1% или на 1,715 млрд долл., по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, и составил 7,2 млрд долл. При этом экспорт аграрной и пищевой продукции из Украины в страны ЕС вырос по сравнению с 2016 годом на 38,2% или на 1,4 млрд долл. и составил 5,2 млрд долл.”, - говорится в сообщении.

При этом за весь 2016 украинский аграрный экспорт в страны ЕС составил 4,2 млрд долл.

Крупнейшими товарными группами, которые Украина экспортировала в ЕС, в течение января-ноября 2017 года, стали:

зерновые (1,4 млрд долл.);

масло подсолнечное (1,3 млрд долл.)

семян масличных культур (0,9 млрд долл.).

Кроме того, значительно увеличился экспорт такой продукции как:

экстракты солодовых, продукты из муки, и круп (на 31,7 млн долл.);

хлебобулочных, кондитерских изделий (на 15,4 млн долл.);

масла сливочного (на 12,4 млн долл.);

казеина (на 11,9 млн долл.);

шоколада и других продуктов с содержанием какао (на 7,9 млн долл.).

В ТОП-5 стран-покупателей украинской аграрной продукции в ЕС за указанный период вошли:

Нидерланды с долей 18,4%;

Испания — 14,4%;

Польша — 13,3%;

Италия — 11,8%;

Германия — 10,3%.

Напомним, Украина два года подряд наращивает экспорт водки на европейские рынки.