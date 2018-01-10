Полиция в Виннице со стрельбой задержала пьяного 21-летнего водителя

КИЕВ. 9 января. УНН. В Виннице патрульные со стрельбой задержали водителя у которого уровень алкоголя в организме почти в 8 раз превышал допустимую норму, передает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

"В ночь с 7 на 8 января на улице Чапельской патрульные заметили автомобиль BMW, водитель которого нарушил ПДД. Полицейские подали водителю сигнал об остановке. Но как и большинство водителей-нарушителей, мужчина за рулем требование проигнорировал и продолжил движение, лишь добавив скорости", - говорится в сообщении.

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По информации полиции, во время преследования водитель не реагировал на неоднократные требования полицейских остановить авто. Стражи порядка несколько раз предупреждали водителя: если тот не остановится, они вынуждены будут применить огнестрельное оружие. Однако даже это не остановило руководителя. Инспекторы провели 2 выстрела по колесам авто беглеца и в конце концов транспортное средство остановилось.

В пресс-службе отметили, что кроме водителя в автомобиле находились еще трое его товарищей. Все они после остановки транспортного средства пытались уйти от патрульных на своих двоих, однако инспекторы мужчин задержали. На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу.

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Как выяснилось впоследствии, 21-летний водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Уровень алкоголя в его организме почти в 8 раз превышал допустимую норму - 1,34 промилле.

На мужчину патрульные составили ряд админматериалов: за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ст. 130), за неостановку по требованию полицейских (ст. 122-2), за создание аварийной ситуации (ст. 122-4), отсутствие подсветки номерного знака (ч. 6 ст. 121), за вождение в темное время суток без включенного света фар (ч. 2 ст. 122), за то, что не имел при себе никаких документов (ч. 1 ст. 126) и вообще не получал водительское удостоверение (ч. 2 ст. 126).

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По факту сопротивления работникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей начато уголовное производство в соответствии с ч. 2 ст. 342 УК. Правонарушителю грозит до 2 лет лишения свободы.