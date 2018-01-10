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Молодежные волейбольные сборные Украины вышли в финальную часть ЧЕ

Молодежные волейбольные сборные Украины вышли в финальную часть ЧЕ

КИЕВ. 9 января. УНН. В Черкассах состоялся II квалификационный раунд чемпионата Европы по волейболу среди молодежных сборных команд, информирует УНН со ссылкой на Минмолодьспорта.

По результатам соревнований обе украинские сборные - женская U-17 и мужская U-18 - вышли в финал европейского первенства 2018 года.

Отмечается, что финальные соревнования пройдут в Болгарии среди 12-ти женских команд. Мужчины будут соревноваться на аренах Чехии и Словакии в апреле этого года.

Как сообщалось ранее, в Кубке Украины по волейболу стали известны имена полуфиналистов.

Источник: УНН
Теги: волейбол
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