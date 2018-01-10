Новости: Спорт
Вторник, 9 января 2018, 20:57 • Сергей Куркович
Молодежные волейбольные сборные Украины вышли в финальную часть ЧЕ
КИЕВ. 9 января. УНН. В Черкассах состоялся II квалификационный раунд чемпионата Европы по волейболу среди молодежных сборных команд, информирует УНН со ссылкой на Минмолодьспорта.
По результатам соревнований обе украинские сборные - женская U-17 и мужская U-18 - вышли в финал европейского первенства 2018 года.
Отмечается, что финальные соревнования пройдут в Болгарии среди 12-ти женских команд. Мужчины будут соревноваться на аренах Чехии и Словакии в апреле этого года.
Как сообщалось ранее, в Кубке Украины по волейболу стали известны имена полуфиналистов.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час