Суд дал 5 лет злоумышленнику, который в Киевской области похитил и запихнул в гроб мужчину

КИЕВ. 9 января. УНН. Суд приговорил к 5 годам лишения свободы злоумышленника, который похитил и поместил в гроб мужа в Киевской области, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киевской области.

"Благодаря поддержанию государственного обвинения Ирпенским отделом Киево-Святошинского местной прокуратуры 46-летнего мужчину, который похитил человека и поместил его в гроб, приговорен к 5 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в прокуратуре, в апреле 2015 года злоумышленник совместно с двумя лицами подъехали на автомобиле к дому потерпевшего и, применяя физическую силу к последнему, силой поместили его в салон автомобиля, и вместе с потерпевшим отправились к месту жительства обвиняемого. После этого злоумышленники завели мужчину в гаражное помещение и поместили его в гроб, забив крышку гвоздями, где и незаконно удерживали.

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Похитители, по информации пресс-службы прокуратуры, планировали требовать деньги за освобождение пострадавшего, но ему в тот же день удалось освободиться и сообщить об этом в правоохранительные органы.

Под процессуальным руководством Ирпенского отдела Киево-Святошинского местной прокуратуры действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 146 (похищение и лишение свободы человека по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.