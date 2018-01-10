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Неизвестные "заминировали" электрички в Киеве и Фастове

Неизвестные "заминировали" электрички в Киеве и Фастове

КИЕВ. 9 января. УНН. Неизвестные сообщили о заминировании двух электропоездов сообщением "Киев-Роток" и "Киев-Фастов", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ПАО "Укрзализныця" на странице в Facebook.

По информации "Укрзлизници", в 17.40 поступил анонимный звонок работникам полиции о минировании электропоезда № 6083 сообщением Киев - Роток, который должен был отправиться в 18:10.

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В связи с этим, поезд был задержан на станции Киев-Пассажирский, пассажиры эвакуированы.

Также неизвестный, отметили в пресс-службе, звонил в полицию и сообщил о минировании электропоезда № 6019 Киев - Фастов, который в данный момент находится в Фастове.

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Проводятся оперативно-розыскные действия по выявлению взрывных устройств.

Источник: УНН
Теги: Киев, минирование, Укрзализныця
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