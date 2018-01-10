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В Киеве пьяные пешеходы спровоцировали масштабное ДТП

В Киеве пьяные пешеходы спровоцировали масштабное ДТП

КИЕВ. 9 января. УНН. В столице на Харьковском шоссе из-за пьяных пешеходов столкнулись два автомобиля и рейсовый автобус, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

“ДТП в Киеве на Харьковском шоссе: из-за пьяных пешеходов столкнулись три машины. У ЖК „Mega City“ столкнулись Skoda Oсtаvia (литовская регистрация), Hyundai Accent и рейсовый автобус Киев-Черкассы — Toyota”, — говорится в сообщении.

Аварию, по словам водителя Skoda, спровоцировали трое пьяных мужчин, которые перебегали дорогу в неположенном месте. Из-за этого он резко затормозил, в результате чего произошла авария.

Отмечено, что в результате ДТП никто серьезно не пострадал.

На месте инцидента работает патрульная полиция.

Как сообщал УНН, во Львовской области в результате столкновения иномарок пострадали четыре человека.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, авто
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