В Киеве пьяные пешеходы спровоцировали масштабное ДТП
КИЕВ. 9 января. УНН. В столице на Харьковском шоссе из-за пьяных пешеходов столкнулись два автомобиля и рейсовый автобус, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“ДТП в Киеве на Харьковском шоссе: из-за пьяных пешеходов столкнулись три машины. У ЖК „Mega City“ столкнулись Skoda Oсtаvia (литовская регистрация), Hyundai Accent и рейсовый автобус Киев-Черкассы — Toyota”, — говорится в сообщении.
Аварию, по словам водителя Skoda, спровоцировали трое пьяных мужчин, которые перебегали дорогу в неположенном месте. Из-за этого он резко затормозил, в результате чего произошла авария.
Отмечено, что в результате ДТП никто серьезно не пострадал.
На месте инцидента работает патрульная полиция.
Как сообщал УНН, во Львовской области в результате столкновения иномарок пострадали четыре человека.