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В результате взрыва в Пакистане погибли по меньшей мере шесть человек

В результате взрыва в Пакистане погибли по меньшей мере шесть человек

КИЕВ. 10 января. УНН. В пакистанском городе Кветта в результате атаки террориста-смертника погибли по меньшей мере шесть человек, еще 17 получили ранения, передает УНН со ссылкой на Geo TV.

“По меньшей мере шесть человек, в том числе четыре полицейских, погибли, еще 17 получили ранения в результате взрыва в Пакистане”, — сообщает издание.

По предварительным данным, атаку осуществил террорист-смертник. Он подорвал себя рядом с полицейским грузовиком, который был припаркован у здания парламента Белуджистана.

Также отмечено, что в результате инцидента семь стражей порядка получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка “Техрик-е Талибан Пакистан”.

Как сообщал УНН, после взрыва у метро в Стокгольме умер человек.

Источник: УНН
Теги: взрыв, погибшие, Пакистан
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