Новости: Новости Мира
Среда, 10 января 2018, 03:41 • Валентина Мартынюк
Бекхэм использовал песню украинской группы в ролике собственного бренда
КИЕВ. 10 января. УНН. Английский футболист Дэвид Бекхэм использовал песню украинской группы “ДахаБраха” в ролике собственного бренда, передает УНН.
В видеоролике бренда “House 99” звучит песня “Что из-под дуба”.
Стоит отметить, что в прошлом году эта композиция прозвучала в третьем сезоне сериала “Фарго” (Fargo).
Как сообщал УНН, в Вашингтоне на рождественском концерте в Белом доме прозвучала “Щедрик” в исполнении украинских музыкантов .
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час