Бекхэм использовал песню украинской группы в ролике собственного бренда

КИЕВ. 10 января. УНН. Английский футболист Дэвид Бекхэм использовал песню украинской группы “ДахаБраха” в ролике собственного бренда, передает УНН.

В видеоролике бренда “House 99” звучит песня “Что из-под дуба”.

Стоит отметить, что в прошлом году эта композиция прозвучала в третьем сезоне сериала “Фарго” (Fargo).

Как сообщал УНН, в Вашингтоне на рождественском концерте в Белом доме прозвучала “Щедрик” в исполнении украинских музыкантов .