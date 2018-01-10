Во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием военных

КИЕВ. 10 января. УНН. В среду в 05:20 на участке между Новояворовск и пгт Ивано-Франково на трассе “Львов — Краковец” произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих воинской части воздушного командования “Запад”. Об этом сообщается на странице командования Воздушных сил Украины в соцсети Facebook, передает УНН.

Выяснилось, что автомобиль Mitsubishi Carisma столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106. В результате ДТП один пассажир погиб на месте происшествия, водитель с тяжелыми травмами доставлен в реанимационное отделение Новояворовской районной больницы.

На месте происшествия работают органы военной службы правопорядка и подразделения Национальной полиции.

Ведется следствие, причины ДТП выясняются.

В воздушном командовании "Запад" добавили, что пассажиры и водитель ВАЗ являются военнослужащими контрактной службы одного из подразделений Львовского зенитного ракетного полка.

По прибытии полиции было установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi находился в состоянии сильного алкогольного опьянения (2,66 промилле).

Как сообщал УНН, во Львовской области в результате столкновения иномарок пострадали четыре человека.