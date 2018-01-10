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Пьяных водителей Закарпатья в прошлом году оштрафовали более чем 7 млн ​​грн

Пьяных водителей Закарпатья в прошлом году оштрафовали более чем 7 млн ​​грн

УЖГОРОД-КИЕВ. 10 января. УНН. На нетрезвых водителей, которых обнаружили в прошлом году работники групп реагирования патрульной полиции ГУ НП в Закарпатской области, судами наложено штрафов на общую сумму более 7 млн гривен. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Всего в течение 2017 полиция задокументировала 1371 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

"Лидировали в прошлом году по количеству выявленных полицией пьяных водителей Хустский (181), Иршавский (147) и Мукачевский (143) районы. В прошлом году суды рассмотрели 846 соответствующих административных дел.

Всего на нетрезвых водителей было наложено штрафных санкций на общую сумму 7 млн 119 тыс. 600 гривен с лишением права управления транспортным средством сроком на 1 год. Из них 5 млн 187 тыс. 400 гривен правонарушители уплатили в добровольном порядке", - рассказала УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

Как ранее сообщал УНН, новая система штрафов за нарушение правил дорожного движения пока еще не начала действовать. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

Источник: УНН
Теги: полиция, штраф
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