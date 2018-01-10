Экспорт газа польской PGNiG в Украину в прошлом году увеличился вдвое

КИЕВ. 10 января. УНН. Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG в прошлом году поставила в Украину более 700 млн кубометров природного газа, таким образом вдвое увеличив экспорт газа в государство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы PGNiG, передает УНН.

"Всего за 17 месяцев - с августа 2016 года по декабрь 2017 года - польская нефтегазовая компания поставила на украинский рынок более 1 миллиарда кубометров природного газа. В 2017 году поставки газа в Украину увеличились вдвое, достигнув более 700 млн кубометров в год", - говорится в сообщении.

В PGNiG отмечают, что такая статистика подтверждает растущую роль компании на газовом рынке Центральной и Восточной Европы.

"Эти результаты очень удовлетворяют. Продажи газа на украинский рынок успешные благодаря нашей продуманной и гибкой ценовой политике", - прокомментировал вице-президент PGNiG Мачей Возняк.

"Мы не планируем импортировать природный газ из России после 2022 года - когда истечет срок действия долгосрочного контракта с "Газпромом". Для PGNiG энергетическая безопасность является приоритетом, и это означает диверсификацию поставок газа из разных географических направлений по конкурентным ценам, в то время как поставки из "Газпрома" не соответствуют этим условиям", - добавил он.

По словам вице-президента компании, PGNiG может сделать еще больший вклад в политику Украины по диверсификации, увеличив экспорта газа, однако для этого необходимо ждать расширения возможностей польско-украинского газопровода.

Как сообщал УНН, польская нефтегазовая компания PGNiG планировала удвоить продажи газа в Украину еще в октябре этого года.



